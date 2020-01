Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment.

"Anticipatele nu au nicio expicatie de utilitate publica. Mai sunt cateva luni pana la alegeri. Pentru ce am avea cateva luni de instabilitate, intr-o perioada in care avem nevoie de stabilitate, pentru a imprumuta banii necesari?", a afirmat Traian Basescu, duminica seara, in exclusivitate la Romania…