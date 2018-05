Stiri pe aceeasi tema

- "(Presedintele Iohannis - n.r.) a dat argumente legate de raportul lui Tudorel Toader. Argumentele sunt cu totul altele. Mentinerea pe functie are argumente politice si de interes national, nicidecum raportul, mai mult sau mai putin credibil, al lui Tudorel Toader", a declarat Traian Basescu luni…

- "Urmare a acestei decizii, care reprezinta atributul exclusiv al presedintelui Romaniei ce nu poate fi cenzurat, conform legii in vigoare, gestul firesc al ministrului Justitiei intr-o tara normala era acela de a-si depune demisia din functie", considera liberalii, adaugand: "Cu toate acestea, Tudorel…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat ca nu ar lua decizia de a o convoca sedinta a CSAT dupa atacul din Siria de sambata al SUA, Marea Britanie si Franta, daca ar fi sef al statului. Mesajele multiple ale sefilor Parlamentului, MAE duc in ridicol Romania.

- Elena Udrea a declarat, vineri, ca a fost vizitata de mama ei in Costa Rica de Paste, insa in rest este singura acolo. Ea a precizat ca tine legatura prin mesaje pe telefon cu fostul presedinte Traian Basescu si discuta cu el "lucruri firesti". "Sunt o persoana singura in momentul acesta,…

- "Presedintele stia de existenta protocoalelor, dar nu de continutul lor. Despre existenta lor stia orice ziarist. Problema ca ele erau marcate strict secret si ele niciodata n-au fost transmise presedintelui, CSAT. Deci continutul lor nu aveam cum sa-l stiu niciodata. Nu era treaba presedintelui.…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu a fost intrebat de moderatoarea Denisa Pascu daca ar fi revocat-o pe șefa DNA din funcție, in situația in care ar mai fi fost președintele Romaniei. Fostul președinte a spus ca n-ar revoca-o din cauza unor persoane care ar fi impotriva justiției, indicandu-l…

- Klaus Iohannis nu sesizeaza Comisia de la Veneția pe legile justiției. Președintele Romaniei a trimis un raspuns Forumului Judecatorilor, care i-au trimis șefului de stat o scrisoare in acest sens. Klaus Iohannis a raspuns scrisorii și a spus ca nu va sesiza Comisia de la Veneția pe legile justiției.…