Traian Băsescu, despre cazul Ditrău. "Aşa fac şi cu românii, este vina UDMR" Basescu a declarat faptul ca maghiarii au fost influentati de mesajele UDMR. De asemenea, acesta sustine faptul ca si romanilor li se aplica acelasi tratament. ”Ungurii sunt un popor complexat si nu ii suporta pe cei de langa ei. Iar de acest lucru nu este vinovata nici presa de la Budapesta, nici Fidesz, partidul lui Orban, nici Jobbikul extremist, ci este rezultatul politicii UDMR”, a spus Basescu. Scandalul a izbucnit in urma cu cateva zile, cand localnicii, in frunte cu preotul din sat, s-au adunat in fața primariei și au spus ca nu vor migranți in satul lor dupa ce la brutaria… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

