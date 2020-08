Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, duminica seara, ca nu prea stie sa piarda in politica si, daca va intra in competitia pentru Primaria Capitalei, va face tot ce se poate pentru a castiga. Basescu a afirmat ca obiectivul sau major este sa dea o mana de ajutor PMP, dar si sa dea o lectie celor de la USR care s-au opus intrarii partidului in alianta de dreapta care s-a format in Capitala.