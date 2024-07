Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a comentat, vineri, la B1 Tv, scandalul facut de Diana Șoșoaca in Parlamentul European și a spus ca eurodeputata „s-a facut de ras in Europa, dar este aplaudata de un tronson serios de romani”.

- Presa din Europa atrge atenția cu privire la o noua metoda de operare a escrocilor „la drumul mare”.Franz S. și soția sa calatoreau pe o autostrada din Italia. Calatoria a mers bine pana cand: ”Depașim un BMW alb, cand am auzit brusc o bubuitura”, a declarat cuplul pentru portalul austriac Heute.at…

- Deputatii din Parlamentul European si-au exprimat optiunea prin vot secret, iar votul nu a fost lipsit de emotii pentru Ursula von der Leyen, prima femeie care obtine doua mandate consecutive in fruntea executivului european, ceea ce este de natura sa ofere continuitate conducerii UE intr-o perioada…

- Diana Șoșoaca a fost evacuata din sala Parlamentului European in timpul dezbaterii despre reconfirmarea lui Ursula von der Leyen in fruntea Comisiei Europene. Metsola a solicitat eliminarea Dianei Șoșoaca din sala pentru ca aceasta incerca sa intrerupa discursul eurodeputatei Valerie Hayer de la Renew.…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) si-a unit miercuri fortele cu alte partide de extrema dreapta din Europa pentru a forma un al treilea grup de extremisti de dreapta in Parlamentul European, insa a respins cererea de aderare a eurodeputatilor din partidul Dianei Sosoaca, S.O.S. Romania, relateaza…

- "Europa o refuza, Ciolacu o ia in brate. Sosoaca a avut nevoie de PSD-ul lui Ciolacu. Nota 5, ma refer la 5% se datoreaza PSD, i-a suflat in panze, SOS si Ciolacu vrea sa aiba o parghie suvernista, asa o va folosi de acum inainte, asta e adevarul", a spsu Silvestru Sosoaca la Realitatea PLUS. De cealalta…

- In urma alegerilor europarlamentare de duminica, rezultatele parțiale arata ca alianța PSD-PNL a obținut cele mai multe mandate in Parlamentul European – 19. Surpriza vine insa de la partidul SOS al Danei Șoșoaca, care a obținut doua mandate. Romania are repartizate 33 de mandate in Parlamentul European.…