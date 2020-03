Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu se declara sceptic in ceea ce priveste actiunea DNA in cazul Sorinei Pintea, fostul ministru al Sanatatii. Fostul presedinte afirma ca nu o vede pe Sorina Pintea in ipostaza de a lua spaga."Mi-e greu sa o vad pe doamna Pintea ca pe un om care ia spaga. Ba inteleg ca si-ar fi…

- Lovitura dura pentru Sorina Pintea. Aceasta urmeaza sa fie suspendata din PSD, a anunțat liderul PSD Gabriela Zetea. Acesta anunța și ca a trimis un control la spitalul condus de Sorina Pintea, pentru a vedea daca nu gasește și alte afaceri necurate, anunța Romania TV.Citește și: Sorina Matei…

- Procurorii DNA spun, in referatul cu propunerea de arestare preventiva, ca Sorinei Pintea a discutat in biroul ei despre mita si știa ce se afla in punga. DNA spune ca Sorina Pintea a dat dovada de perseverenta si dezinvoltura la savarsirea faptei, transmite Mediafax.Procurorii DNA spun, in…

- In cadrul emisiunii "Editie Speciala", Liviu Pop a vorbit despre scandalul in urma caruia Sorina Pintea a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru luare de mita- "Am spus-o atunci cand la ora 13-14 am aflat de implicarea mea. Nu am nici un amestec. Regret ce se intampla. Cred in prezumtia…

- In mai 2019, pe vremea cand se ocupa de destinele Sanatații, Sorina Pintea declara ca „suntem un popor de infractori”, referitor la faptul ca este impamantenita de pe vremea comuniștilor șpaga la doctor. La mai puțin de un an, Pintea este audiata intr-un dosar de achiziții la Spitalul Județean Baia…

- La finalul perchezitiilor facute de anchetatori in biroul Sorinei Pintea de la Spitalul Judetean Baia Mare, vineri seara, aceasta este dusa la Bucuresti pentru audieri, avand in vedere ca ancheta este facuta de structura centrala a DNA. Pintea este dusa cu mandat la Bucuresti. Imediat dupa…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat cazul Sorinei Pintea, prinsa in flagrant de procurorii DNA, cand incerca sa ia o suma de bani. Popescu se intreaba ce sume ar fi putut pretinde cand era pe functia de ministru, daca acum a fost prinsa cand ar fi primit „vreo 100.000 de euro”.

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, duminica seara, la Romania TV despre șansele pe care le-ar avea Nicușor Dan la primaria capitalei, dar și ce sfat i-ar da colegului sau din Parlamentul European, Rareș Bogdan."De la București se da semnalul, se da impresia ca a caștigat alegerile.…