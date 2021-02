Traian Băsescu, despre ancheta din dosarul ”Flota”: ”A fost prostie cât cuprinde!” ”Nu au fost 2 dosare, numai ca procurorii, cand au stabilit prejudiciul, nu au ințeles nimic. Au luat contracte comerciale și au facut 110 bibliorafturi. Eu, ca sa ma apar, a trebuit sa copiez 110 bibliorafturi care erau in engleza. Respectivii domni procurori vorbeau cu dificultate limba romana...Au dat unui salariat al DNA-ului sa faca un raport tehnic și a scris 300 de milioane paguba. Cand s-a obținut expertiza, 86 de oameni, care au stat cu sechestrul pe case ani de zile, au fost scoși de sub urmarirea penala. Pe mine nu m-au putut scoate pentru ca eram sub imunitate, de aceea s-a facut,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri au fost citate doua angajate ale INML și un reprezentant de la Pompe Funebre. Potrivit surselor Realitatea Plus, in fața procurorilor au ajuns și logodnica cetațeanului american, ea fiind cea care i-a identificat trupul. Declarații a dat și directorul INML, spun aceleași surse. Eroarea s-ar…

- Steinmetz, 64 de ani, unul dintre cei mai bogați cetațeni israelieni, investitor la Roșia Montana, a fost condamnat vineri, 22 ianuarie, de un tribunal din Geneva (Elveția) la 5 ani de inchisoare și plata a 50 de milioane de franci elvețieni, scrie G4Media , care citeaza publicația elvețiana 24 Heures…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a declarat miercuri, la Antena 3, legat de noua administrație americana, ca nu estimeaza mari schimbari in relația cu Romania și s-a declarat deranjata de implicarea altor state in politica de la București. CITESTE SI: SONDAJ CURS - Optiunile electorale la o luna…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Pe 20 septembrie 2019, Curtea de…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta Nicusor Constantinescu, aflat in Penitenciarul Poarta Alba, a fost reaudiat, marti, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Constanta, in dosarul cu privire la Herghelia Mangalia. La intrarea in sediul DNA, in timp ce era escortat de politisti,…

- La scurt timp de la verdictul final in dosarul Ferma Baneasa, unde Printul Paul a fost condamnat la 3 ani si 4 luni cu executare, iar Remus Truica la 7 ani de inchisoare, Dan Andronic, singurul care a scapat de inchisoare, a precizat ca se retrage."Eu ma retrag. Va urez succes! Doamne ajuta!", a scris…

- Judecatorii Inaltei Curți au dat joi decizia finala in dosarul Ferma Baneasa. Pe lista celor condamnați se afla și foștii consilieri ai lui Calin Popescu Tariceanu, Benjamin Steinmetz și Tal Silberstein. Singurul nume sonor care scapa de o condamnare cu executare este jurnalistul Dan Andronic, de la…

- Informatia a fost data de Constantinescu printr-o postare pe pagina sa de Facebook , precizand ca este "chemat fara citatie la audieri" la DNA Constanta, in dosarul 176/P/2017 "Herghelia Mangalia".El a declarat, la intrarea in sediul DNA, ca este vorba de un nou dosar, facut de "aceeasi politie politica…