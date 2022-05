Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, cea mai mica dintre fiicele Regelui Mihai n-a mai respectat traditia Familiei Regale de-a petrece Pastele la Castelul Savarsin. Ca niciodata pana acum, de la revenirea ei in tara, Principesa Sofia a petrecut singura Pastele anul acesta.

- Elena Udrea e convinsa ca Traian Basescu nu a fost declarat definitiv ca fiind colaborator al Securitații la ordine politice venite de sus, ci ca a fost lucrat de, spune fostul ministru al Turismului, oameni mici, cu interese meschine, care au vrut sa loveasca in PMP. Fii la curent cu cele…

- Fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit miercuri ICCJ, decizia fiind definitiva. Fostul presedinte Traian Basescu afirma, dupa decizia ICCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, ca a luat nota de decizie, anuntand ca va face demersurile legale la CEDO, informeaza news.ro.…

- Traian Basescu a avur un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit, printr-o sentinta definitiva, ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, definitiv, ca Traian Basescu a colaborat cu securitatea ca poliție politica. ICCJ a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București. „Respinge, ca fiind inadmisibila exceptia de nelegalitate invocata…

- Curtea Suprema de Justiție urmeaza sa se pronunțe astazi in dosarul colaborarii lui Traian Basescu cu securitatea. Fostul președinte a facut recurs dupa ce Curtea de Apel București a decis ca a fost colaborator al securitații.

- Hotarare neașteptata in cazul dosarului lui Alex Bodi! In urma cererii facute de afacerist și ceilalți inculpați din dosar, magistrații au constatat nereguli in rechizitoriul emis pe 1 aprilie 2021, astfel ca oamenii legii i-au cerut procurorului sa indice concret actele de executare din cuprinsul fiecarei…

- Procesul foștilor soți Oana Cuzino și Yoav Shtern cu Primaria Capitalei a luat o turnura neașteptata: dupa ce, inițial, judecatorii au respins cererea, zilele trecute au decis sa anuleze hotararea și sa ia dosarul de la capat.