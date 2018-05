Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declarat luni seara ca, in contextul plecarii unor parlamentari social-democrati catre noua formatiune infiintata de Victor Ponta, lipsa de voturi ale majoritatii din Parlament se va adanci, iar PSD va deveni "mai dependent" de UDMR. "Dragnea…

- Traian Basescu a declarat, luni, ca partidul lansat de Victor Ponta va face opozitie la Liviu Dragnea, fostul presedinte fiind de parere ca "e vorba de batalia intre doi oameni de proasta calitate umana".Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat luni seara, la TVR 1, ca partidul condus…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut duminica seara la Romania TV ca toate partidele mici vor sa isi "rotunjeasca" numarul de parlamentari si spune ca paridul lui Victor Ponta, ProRomania, nu va intra in Parlament. Basescu a afirmat ca PMP va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului, dar…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut duminica seara la Romania TV ca toate partidele mici vor sa isi “rotunjeasca” numarul de parlamentari si spune ca paridul lui Victor Ponta, ProRomania, nu va intra in Parlament. Basescu a afirmat ca PMP va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului, dar…

- Victor Ponta lanseaza un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il compara cu Traian Basescu. „Jignirile lui Dragnea mi-au adus aminte de Traian Basescu - si de faptul ca Liviu Dragnea a fost crescut de Traian Basescu si trimis la PSD ca sa il distruga din interior/ imi pare rau ca…

- Victor Ponta ii raspunde lui Liviu Dragnea printr-o postare pe Facebook. Fostul președinte al PSD spune ca jignirile pe care i le-a adus actualul șef de partid ii aduc aminte de Traian Basescu și apreciaza ca ieșirile publice ale lui Dragnea tradeaza “frica de oameni și frica de inchisoare” a președintelui…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…