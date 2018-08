Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a cerut ministrului Apararii, Mihai Fifor sa plece din Guvern, dupa ce a afirmat ca la baza militara de la Deveselu ar exista rachete balistice. Basescu afirma ca Mihai Fifor a alimentat propaganda rusa si decredibilizeaza Romania si SUA in fata aliatilor.

- Fostul presedinte Traian Basescu, senator PMP, este de parere ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, ar trebui sa plece din Guvern in urma afirmatiei acestuia cu privire la baza militara de la Deveselu si a mentionat ca declaratia "are darul de a decredibiliza Romania si SUA in fata propriilor aliati".…

- Fostul presedintre Traian Bsaescu il ataca dur pe ministrul Apararii, dupa gafa privind rachetele balistice de la Deveselu. "N-am crezut ca cineva poate face declaratii mai daunatoare tarii decat Petre Daea," a scris Basescu pe retelele de socializare. "Mihai Fifor, afara din guvern! (...) N-am crezut…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a cerut, miercuri, demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, pentru declaratia privind rachetele balistice la Deveselu, afirmand ca a devenit ”cel mai puternic aliat al Federatiei Ruse in decredibilizarea deciziilor strategice ale Romaniei, SUA si NATO”.

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere demisia lui Mihai Fifor. Reacția vine dupa ce ministrul Apararii a afirmat ca la baza de la Deveselu se afla rachete balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice.„Mihai Fifor, afara din guvern ! N-am crezut…

- Marea Neagra nu este un lac rusesc, este o mare deschisa in care se circula in siguranta, sustine ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca Rusia incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este o zona pe care o controleaza. Fifor a subliniat ca Romania se confrunta frecvent cu diverse provocari, in…

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni rusești in Marea Neagra și este nevoita sa respinga un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a spus ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agenției Associated Press.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat recent o declarație de martor la Parchetul instanței supreme, in dosarul in care se cerceteaza condițiile existenței unei inchisori CIA in Romania. Surse judiciare confirma informația pentru Libertatea.ro și precizeaza ca acesta a stat cateva ore…