Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu este cercetat penal intr-o ancheta a Parchetului General in dosarul declaratiilor false de necolaborare cu Securitatea pe care le-a depus pe proprie raspundere inainte de a ajunge presedinte, parlamentar si europarlamentar, informeaza Antena3. Decizia vine ca urmare a plangerii formulate…

- Traian Basescu este cercetat penal pentru declarații false. „Parchetul General a inceput urmarirea penala in dosarul declarațiilor false de necolaborare cu Securitatea depuse de Traian Basescu”, transmite, miercuri, grupul.ro. Decizia Parchetului vine in urma plangerii formulate de Grupul de Investigații…

- Traian Basescu este cercetat penal intr-o ancheta a Parchetului General in dosarul declaratiilor false de necolaborare cu Securitatea pe care le-a depus pe proprie raspundere inainte de a ajunge presedinte, parlamentar si europarlamentar, informeaza Antena3. Decizia vine ca urmare a plangerii formulate…

- Sot si sotie, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita.Doua persoane, sot si sotie, sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita, dupa denuntul formulat de un agent de politie din cadrul Politiei municipiului Orsova ndash; Formatiunea ordine publica, la Directia…

- O femeie de 52 de ani, din municipiul Deva, care conducea un autoturism pe strada Calea Zarandului, din oraș, a acrosat o femeie de 64 de ani, din aceeasi localitate, care s-a angajat in traversarea neregulamentara a strazii. In urma accidentului rutier a rezultat ranirea grava a femeii de 64 de ani,…

- O femeie de 52 de ani, din municipiul Deva, care conducea un autoturism pe strada Calea Zarandului, din oraș, a acrosat o femeie de 64 de ani, din aceeasi localitate, care s-a angajat in traversarea neregulamentara a strazii. In urma accidentului rutier a rezultat ranirea grava a femeii de 64 de ani,…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Tar-goviste au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, un barbat de 22 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat.Cel in cauza va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste pentru dispunerea unei masuri preventive.Barbatul…

- Polițiștii brașoveni au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “lovirea sau alte violențe” La data de 02 octombrie 2020, in urma apariției, in mediul online, pe un site de socializare, a unor imagini video in care doi baieți se agreseaza fizic reciproc, polițiști din cadrul Poliției…