- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, joi, pe Facebook, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustinand ca este „o rusine pentru natiune”, titlul postarii fiind „Mars afara din Guvern, Daia!”, dupa ce acesta a comparat victimele Holocaustului cu porcii incinerati din cauza pestei porcine.

- In plina seceta timpurie Vineri, 4 mai, a fost pusa in functiune stația plutitoare SPA Nedeia care pompeaza apa din Dunare pentru irigarea culturilor din judetul Dolj. Anuntul a fost facut de catre ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a postat pe pagina sa de Facebook un clip spectaculos in care…