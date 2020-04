Traian Băsescu AVERTIZEAZĂ şi lansează o serie de recomandări în cinci părţi pentru revenirea din criza cauzată de COVID 19 "PARTEA I-a

Nimic nu va mai fi la fel!

Ne iluzionam ca dupa una doua luni, viata noastra va reveni la normalul de dinaintea epidemiei/pandemiei COVID-19. Niciodata!

Drama globala care a inceput in China si a cuprins tot globul, inainte de a fi o drama a prezentului este mai degraba o posibila tragedie a viitorului care ne asteapta.

Cred eu ca, asa cum oamenii evolueaza si virusii ucigasi ai viitorului evolueaza si sunt deja in proces de elaborare in natura. O natura pe care noi oamenii am transformat-o fara voia ei, iar la randu-i natura a incetat sa mai fie un prieten al pamantenilor.

Aceasta… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

