- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca alegerile din septembrie sunt programate strategic pentru a coincide cu eliberarea funcțiilor la Uniunea Europeana și NATO, sugerand ca actualul președinte Klaus Iohannis vizeaza un post in una dintre aceste instituții. Basescu a criticat abilitatea diplomatica…

- Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania și-a desemnat in anii care au urmat reprezentanții in Parlamentul European. Printre acești europarlamentari se numara și fostul președinte Traian Basescu care și-a anunțat recent retragerea. In cacest context se pune intrebarea care este pensia pe care…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca liderii celor doua mari partide din Romania, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, nu se pot compara „ca si calibru” cu unii dintre predecesorii lor. Basescu este de parere ca Romania s-a transformat in bine, datorita fondurilor europene pe care le-a atras, dar…

- Un succesor pentru Jens Stoltenberg trebuia gasit atunci cand țarile NATO au avut o intalnire in Lituania, in iulie 2023. Alegerea unui nou secretar general al NATO a fost amanata, pentru ca alianța ia decizii prin consens și nu au reușit sa gaseasca un acord in acest sens. Oficialii și trimișii…

- Kievul este pregatit sa accepte noi restrictii cu privire la importurile de produse agricole ucrainene, pentru a calma o disputa politica cu Polonia, dar in paralel Uniunea Europeana trebuie sa interzica exporturile de produse agricole rusesti, care ajung in continuare in blocul comunitar via Belarus…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti seara, la Digi 24, ca presedintele Klaus Iohannis s-a trezit tarziu daca a vrut un post european, dar a precizat ca este de dat o batalie impotriva actualului prim-ministru al guvernului Țarilor de Jos, Mark Rutte, despre care a mentionat ca dispretuieste…