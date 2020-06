Traian Băsescu, avertisment dur! Retragerea trupelor americane din Europa, un semnal de alarmă Fostul președinte Traian Basescu a declarat ca avertismentul generalului american Ben Hodges, potrivit caruia Rusia ar putea profita de problemele de coeziune din NATO, pentru a-i testa capacitatea de aparare, prin lansarea unei invazii in Romania sau in statele Baltice, nu ar trebui luat ca un semnal de alarma ca urmeaza sa se intample ceva. ”In primul rand, generarul Hodges este un mare prieten al Romaniei. Cat timp a fost comandatul trupelor aliate in Europa, a avut grija in planurile sale strategice și de Romania, nu i-a fost indiferenta. A vizitat Romania de multe ori cand indeplinea funcția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

