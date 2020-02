Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat ca este uimita de faptul ca președintele Klaus Iohannis l-a desemnat din nou ca premier pe Ludovic Orban și a subliniat ca, prin aceasta decizie, șeful statului demonstreaza ca sfideaza Parlamentul, adica „ii desconsidera pe romani”.„Sunt chiar…

- Victor Ponta, liderul PRO Romania, l-a atenționat pe președintele Klaus Iohannis sa nu faca aceeași greșeala ca Traian Basescu in 2009 și sa-l numeasca tot pe Ludovic Orban premier, adaugand ca lucrul acesta ar putea conduce la o criza politica.

- Victor Ponta a anunțat, miercuri seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, ca va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni convocate de Klaus Iohannis cu o lista cu 240 de semnaturi pentru susținerea lui Remus Pricopie, in solidar cu PSD.Ponta l-a atenționat…

- Traian Basescu i-a umilit, vineri seara, pe Ludovic Orban și Klaus Iohannis, pe care ii aseamana cu Liviu Dragnea, dupa ce președintele și premierul au decis declanșarea alegerilor anticipate. Basescu a precizat ca planul celor doi contravine Constituției și ca anticipatele ar fi o greșeala. ”Ati inteles…

- Traian Basescu i-a umilit, vineri seara, pe Ludovic Orban și Klaus Iohannis, pe care ii aseamana cu Liviu Dragnea, dupa ce președintele și premierul au decis declanșarea alegerilor anticipate. Basescu a precizat ca planul celor doi contravine Constituției și ca anticipatele ar fi o greșeala.”Alegerile…

- Un sondaj CURS de tip omnibus a masurat increderea romanilor in principalii actori politici. Surpriza este generata de premierul Ludovic Orban, cel care are parte de o creștere spectaculoasa.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern, este Raluca Turcan. S-a…

- Ultimul tur al alegerilor prezidențiale și instalarea Guvernului Orban aduc in prim-plan politicieni care ocupa cele cinci poziții ale Topului politicenilor, realizat de jurnalistul Ion Cristoiu, care semnaleaza asaltul asupra primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.Top 5 politicienii…

- Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca nu este deloc surprins de faptul ca Viorica Dancila a ajuns in turul doi al prezidențialelor. In opinia sa, Klaus Iohannis trebuie sa se asigure ca primarii PSD din mediul rural nu se vor activa pe 24 noiembrie pentru a o susține pe Dancila.Ludovic…