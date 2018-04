Stiri pe aceeasi tema

- "Vor fi noi sanctiuni impotriva Rusiei. Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, le va anunta luni si vor viza in mod direct orice companie care are legaturi cu Bashar al-Assad si cu folosirea armelor chimice", a declarat Haley, in cadrul unui interviu acordat pentru CBS News. Potrivit Mediadax,…

- SUA, Franța și Marea Britanie au atacat, noaptea trecuta, Siria, cu bombardamente. Rusia a criticat aspru aceasta decizie, pe care a considerat-o o incalcare a valorilor ONU. Prin urmare, Consiliul se Securitate se va intruni sambata, la cererea lui Vladimir Puțin, scrie Reuters.

- "Un atac justificat noaptea trecuta. Multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea si puterea lor Armatelor lor. Nici nu se putea un rezultat mai bun. Misiune indeplinita!", a scris Donald Trump pe Twitter la cateva ore de la atacurile aliatilor occidentali in Siria. O alianta…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, Merkel a subliniat ca atacul impotriva Siriei a vizat distrugerea arsenalului chimic al Damascului. ”Sustinem actiunea aliatilor nostri americani, britanici si francezi. Operatiunea militara a fost necesara si corespunzatoare”, a precizat Merkel, citata…

- Hua Chunying, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a declarat ca Beijingul se opune utilizarii fortei pe arena internationala si a adaugat ca orice actiune militara efectuata fara acordul Consiliului de Securitate al ONU incalca principiile de baza ale dreptului international.…

- "Romania iși reitereaza condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice in Syria, care nu este deloc justificata. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor noștri strategici", a scris Klaus Iohannis pe contul de Twitter. SUA, Marea Britanie si Franta au atacat sambata dimineata mai multe…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis, sambata, un comunicat in care a precizat ca atacurile coordonate de SUA impotriva Siriei reprezinta acte de agresiune. Rusia a anuntat sambata convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU dupa atacurile desfasurate…

