- Parchetul General a deschis un dosar penal in rem, in care se efectueaza cercetari in legatura cu declaratiile pe propria raspundere depuse de fostul presedinte Traian Basescu ca nu a colaborat cu fosta Securitate comunista. Potrivit Parchetului General, in acest caz s-a dispus inceperea…

- Curtea de Apel București a constatat calitatea de colaborator al Securitații a lui traian Basescu. Acesta a spus in fața instanței ca și-a turnat colegii la Securitate fiind constrans de Regulamentul disciplinei militare. Grupul de Investigații Politice publica motivarea instanței, care a desființat…

