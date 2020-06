Traian Băsescu a rămas fără concediu! Cum a fost păcălit: E o nebunie! Se pare ca acesta a platit in avans o vacanța in Grecia, in care nu se va mai duce. Fostul președinte a dat banii, insa sejurul sau pe care il planuia alaturi de nepoți a fost anulat. „E o nebunie! Și eu am platit un bilet degeaba! Am platit și o vacanța degeaba in Corfu (n.r. Grecia). M-a anunțat hotelul ca, in urma condițiilor, anuleaza rezervarea. Foarte probabil, din cauza situației pe care o are Romania, deși ințeleg ca mulți romani sunt in Grecia. Eu am primit anularea rezervarii”, a spus Basescu la Tvr 1. Totodata, acesta a adaugat ca deși companiile aeriene continua sa vanda bilete pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a povestit, luni seara, cum a platit o vacanța in Grecia, dar in care nu se va mai duce. Fostul președinte a dat banii, insa sejurul sau pe care il planuia alaturi de nepoți a fost anulat.„E o nebunie! Și eu am platit un bilet degeaba! Am platit și o vacanța degeaba in Corfu…

- Romanii isi rezerva cazarea cu 1-2 saptamani inainte de sejurul din aceasta vara, iar pretul mediu platit pentru o camera de hotel nu a inregistrat modificari semnificative fata de anul trecut, fiind de 250 de lei/noapte, arata o analiza realizata de o platforma de rezervari online. Conform…

- Teama de coronavirus ii determina pe romanii fara masina sa inchirieze autoturisme ca sa plece in vacante prin tara si chiar in vizite de o zi sau doua la rude sau la prieteni, iar companiile de profil din Romania au fost nevoite sa ia in calcul noi segmente de public. "Dupa ridicarea restrictiilor…

- Doua dintre destinațiile predilecte ale romanilor pentru concediul de vara, Bulgaria și grecia, se uita cu atenție și ele la ce se intampla cu evoluția COVID-19 in Romania, pentru a ști daca-și pot menține porțile deschise pentru turiști, spune secretarul de stat Raed Arafat.„Suntem intr-o…

- Ludovic Orban a anunțat dupa întâlnirea cu liderii PNL ca lucreaza în acest moment la un set de masuri care dcare sa le permita celor care calatoresc în cele doua state sa revina în România fara a mai intra în izolare. Institutul National de…

- Preturile ajung la 70 de euro pe noapte la un hotel de trei stele, in Mamaia, in regim de all inclusive, pentru luna iunie, in timp ce la un hotel tot de trei stele din Bulgaria, la Nisipurile de Aur, pretul este in medie de 22-25 euro pe noapte. In ceea ce priveste Grecia, pentru luna iulie, preturile…

- Veste buna pentru romanii care si-au facut planuri de vacanta in Grecia sau Bulgaria anul acesta. Premierul Ludovic Orban a comunicat in ședința BEx PNL ca in aceste zile se lucreaza la un pachet de masuri care sa fie aplicate dupa data de 15 iunie si care sa le permita celor care vor sa se bucure de…

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara. Masura ar putea fi ridicata de la 15 iunie, anunța ministrul Economiei, Virgil Popescu. „Romanii pot merge in Grecia și Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie sa intre…