Traian Băsescu a fost dus de URGENȚĂ la spital! Suspiciunea de AVC ar fi fost infirmată UPDATE 17.58 Surse politice sustin, pentru Știrile Pro TV, ca miercuri i s-ar fi facut rau dupa ce a aflat verdictul. Membrii familiei Basescu sustin ca presedintele este bine și ca se afla in acest moment tot la Bruxelles, in apartamentul sau. Colaboratorii lui l-ar fi condus la spital cu suspiciunea de AVC, doar ca aceasta suspiciune a fost infirmata, iar fostul presedinte cel mai probabil ar fi suferit un atac de panica. Știrea inițiala Europarlamentarul Traian Basescu ar fi internat intr-un spital din Bruxelles, au afirmat surse politice pentru Digi 24, fara a spune insa clar și motivul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

