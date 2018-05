Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a facut, joi, noi precizari legat de documentul SRI care vizeaza dosarul Gala Bute, fostul presedinte al Romaniei precizand ca a fost un plan comun de actiune SRI-DNA care avea nume de cod "Bujorul"."A existat un plan de cooperare SRI-DNA, planul de cooperare avea nume de cod…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat ca va solicita detalii SRI in ceea ce priveste existenta unui plan de cooperare cu DNA in cazul dosarului „Gala Bute". Claudiu Manda a mai afirmat ca a analizat sesizarea din partea fostului ministru al Turismului,…

- "Am parcurs sesizarea pe care ne-a facut-o dl. Traian Basescu. Am coroborat aceasta sesizare cu inca o sesizare care ne-a venit astazi (miercuri - n.r.) din partea doamnei Udrea, prin avocat. Sunt o serie de lucruri pe care le-am si concluzionat. In primul rand, am hotarat sa cerem SRI nota la care…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat miercuri ca va solicita SRI detalii in privinta existentei unui plan de cooperare cu DNA in cazul dosarului "Gala Bute". Parlamentarii Comisiei SRI au luat act tot miercuri de o sesizare din partea fostului…

- Elena Udrea a anunțat ca a decis, impreuna cu avocatii, sa ceara repunerea pe rol a dosarului ”Gala Bute”. Decizia de ultima ora a fost comunicata pe Facebook, vineri. Dosarul invocat este in pronuntare la ICCJ, iar cererea de repunere pe rol are legatura cu ultimele informatii facute publice de fostul…

- Traian Basescu a sesizat conducerea CSM, Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei si comisia de control a activitatii SRI. Fostul presedinte al Romaniei le-a trimis acestora un document al Serviciului Roman de Informatii, despre care spune ca este ” strict secret”. Traian Basescu sustine ca documentul…

- Laura Codruta Kovesi a declarat marti la Europa FM ca protocolul de colaborare a DNA cu SRI s-a aplicat si atunci cand Daniel Morar a condus DNA, ca a fost aplicat ani de zile de catre magistrati si ca nimeni, nici Daniel Morar, nici altcineva nu a denuntat ca ar fi fost ceva ilegal in acest protocol.…

- Mecanismul de Cooperare și Verificare instituit de Comisia Europeana și aplicat doar in Romania și Bulgaria se dovedește a fi cu totul și cu totul altceva. Curg informațiile, in fiecare zi, despre dimensiunea reala a acestui instrument creat la propunerea Monicai Macovei, atunci cand era ministru…