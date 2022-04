Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, de 1 mai, sunt așteptați peste 30 000 de turiști pe litoral. Consultantul in turism Traian Badulescu a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca anul 2022 s-ar putea sa depașeasca anul 2019. Traian Badulescu a precizat ca in prezent sunt minim 30.000 de turisti…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) precizeaza ca martie este ultima luna cu oferte avantajoase tip early booking iar turistii rezerva in continuare, avand in vedere ca in Romania au fost eliminate total restrictiile, iar celelalte tari renunta pas cu pas, total sau partial la masurile…

- „In toamna acestui an, cel mai tarziu la finele acestui an. Va pot spune ca, premierul Greciei și cel al Bulgariei, saptamanal, au discuții pentru acest interconector. Este nu numai pentru noi, ci este vorba despre proiectele viitoare și importanța lui in circuitul gazelor, atat pe coridorul vertical,…

- Speriați de razboiul din Ucraina, tot mai mulți romani s-au inghesuit la birourile de Eliberari Pașapoarte din toata țara. Oamenii vor sa aiba totul pregatit in caz ca vor fi nevoiți sa paraseasca Romania.„Acum am venit sa il ridic. Am un frate in Grecia, mai am un prieten, cunoștințe”, spune unul dintre…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…

- Marți temperaturile incep sa scada, dar avem tot vreme calda pentru o zi de februarie, cu maxime de la 5 grade in depresiuni pana la 15 grade in tinuturile sudice. O sa ploua putin in sudul si in estul tarii, iar pe la munte o sa cada lapovita. Vremea in fiecare regiune Vedem ce se intampla in fiecare…