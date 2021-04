TRAGICOMEDIE! Filmul românesc se cară cu sacoșa! Regizorul și producatorul de film Tudor Giurgiu a prezentat o situație de revoltatoare ce a avut loc in fața sediului Centrului Național al Cinematografiei. Azi dimineața, toți cei care au dorit sa obțina finanțare pentru viitoarele producții cinematografice s-au infațișat cu scenariile, dosarele și alte acte in sacoșe de supermarket. Asta in condițiile in care se suntem in plina pandemie și se vorbește despre digitalizare. Filmul mulțumește Ikea, Lidl, Kaufland Facand haz de necaz, Tudor Giurgiu mulțumește astfel marilor lanțuri de maagazine care ofera sacoșe bune pentru a transporta dosare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

