Stiri pe aceeasi tema

- Premierul, o noua declarație controversata pentru care risca sa fie reclamat la Inspecția Judiciara. Ludovic Orban a declarat vineri ca l-a „intristat” decizia procurorilor DIICOT in dosarul „10 august” si „nu o intelege”, dar ca „exista posibilitati de a schimba lucrurile”. „Este o decizie care m-a…

- Alina Bica s-a prezentat in aceasta saptamana in fața judecatorilor Secției a treia penala. Ea a spus ca in cazul in care ramane definitiva condamnarea ei, vrea sa o execute in Italia pentru ca in Romania jumatate din deținutele din penitenciarul de femei au ajuns acolo in urma investigațiilor DIICOT.…

- Soluție parțiala in dosarul violențelor din 10 august 2018 Foto: Agerpres. La aproape doi ani de la protestul diasporei din Piața Victoriei din București, procurorii DIICOT au dat miercuri o soluție parțiala în dosarul violențelor din 10 august: nu sunt probe ca a fost vorba de o tentativa…

- Victor Ponta, fostul premier vizat de respectivul dosar, a oferit prima reactie pentru Stiripesurse. "Abuzurile grave nu au fost niciodata pedepsite in Romania, dar poate acum se schimba situatia. Domnul Negulescu a fabricat probe, a santajat persoane cercetate in alte dosare si i-a obligat…

- Procurorii DIICOT au anunțat astazi ca au dispus clasarea parțiala a dosarului privind protestul din 10 august 2018, atat partea in care au fost cercetați șefii Jandarmeriei, cat si sesizarea privind o tentativa de lovitura de stat. Foștii șefi ai jandarmilor, maiorul Laurențiu Cazan, colonelul Sebastian…

- DIICOT anunta ca au fost clasate parti importante din dosarul privind protestul din 10 august 2018. Prima clasare este cea a dosarului care cerceta o tentativa de lovitura de stat. Dosarul a fost deschis dupa o plingere a Jandarmeriei, care acuza ca protestatarii voiau sa ia cu asalt sediul Guvernului.…

- Documente atasate: Dosarul protestelor din 10 august, clasat partial de DIICOT Cazul nu se inchide complet deoarece exista informații ca unii jandarmi au acționat cu violența impotriva protestatarilor, fara acoperire legala, așa ca vor fi investigați pentru purtare abuziva de procurorii militari,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a cerut, luni, procurorului general și șefului DIICOT sa impulsioneze procurorii in anchetarea și inculparea fenomenului de trafic de persoane și crima organizata. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, susține ca eficiența anchetelor in cazul traficului de persoane…