Stiri pe aceeasi tema

- Primele indicii arata o sinucidere, insa anchetatorii nu exclud nicio varianta, mai ales ca in seara in care a fost gasit cadavrul acestuia, in zona au fost capturați mai mulți traficanți de țigari.Barbatul avea 24 de ani, iar trupul a fost descoperit de colegii sai.Satul unde patrula granicerul este…

- Corpul neinsufletit al primarului orasului ucrainean Krivoi Rog, din regiunea Dnepropetrovsk, a fost descoperit duminica cu o rana prin impușcare, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski si politia nationala, conform AFP.

- Incident șocant, in orașul Ungheni. O femeie a injunghiat un taximetrist pentru ca acesta din urma i-a cerut banii pe care ii datora pe curse. Barbatul a murit la spital, iar femeia, despre care s-a aflat ca este consumatoare de droguri este la spital sub supravegherea polițiștilor. Atacul a avut loc…

- Protest in fața Judecatoriei Balți. Rudele tanarului de 23 de ani din satul Elizaveta, municipiul Balți, care a fost impușcat mortal de catre un ofițer din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri sunt nemulțumiți, de faptul ca acesta ar putea fi eliberat, miercuri.

- Un politist a fost impuscat mortal miercuri seara in orasul Goteborg, o premiera in Suedia in ultimii 14 ani, au anuntat joi autoritatile din regatul scandinav, confruntat cu o grava problema a reglarilor de conturi intre bande criminale, transmite AFP. Agresorul nu a fost identificat si deocamdata…

- Poliția germana il cauta, joi, pe barbatul care a ucis doi oameni in Espelkamp, un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, transmite presa internaționala. Victimele sunt un barbat și o femeie.

- Magistratii din Criuleni l-au condamnat la 18 ani de inchisoare pe tanarul din Holercani, care la inceputul lunii martie si-a impuscat mortal fosta iubita, iar pe prietena acesteia a ranit-o.Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA TV de procurorul de caz, Tatiana Turcanu.

- Un barbat s-a sinucis dupa ce a impuscat mortal o femeie, joi dimineata, in fata tribunalului districtual din orasul Celle, situat in nordul Germaniei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei locale, transmite dpa. Incidentul s-a petrecut in intervalul 10:00-10:20 ora locala (08:00-08:20…