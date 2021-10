Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in Capitala. Corpul neinsuflețit al unui barbat de 55 de ani a fost gasit noaptea trecuta pe strada Miorița din sectorul Centru. Potrivit ofițerului de presa Direcția de Poliție Chișinau, Natalia Stati, barbatul nu avea loc permanent de trai.

- Un adolescent in varsta de 17 ani a decedat dupa ce s-ar fi aruncat in gol de pe acoperișul unui bloc. Tragedia a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 21:25 pe bulevardul Ștefan cel Mare, din sectorul Centru.

- Doi tineri cu varstele de 16 și 19 ani din Capitala au fost reținuți de ofițerii Secției Investigare Infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sectorului Centru, fiind suspectați de savarșirea unui jaf. Suspecții risca pana la șapte ani de inchisoare.

- O adevarata drama a avut loc in Capitala astazi, 16 septembrie. Conform primelor informații un barbat de 30 de ani ar fi fost injunghiat in plina strada. Polițiștii sunt deja la fața locului, demarandu-se deja o ancheta in acest caz. Drama in plina strada Conform polițiștilor, un barbat de 30 de ani…

- O plimbare matinala pe strazile Capitalei ar fi putut fatala pentru un barbat. Acesta a fost injunghiat cu un cutit chiar in plina strada.S-a intamplat in data de 30 august, pe strada Uzinelor din Chisinau.Agresorul s-a dovedit a fi un barbat in varsta de 42 de ani.

- Un barbat in varsta de 25 de ani a decedat dupa ce a fost strivit de o cositoare. Incidentul a avut loc, marți la amiaza, in jurul orei 13:00, pe șoseaua Vulcanești-Slobozia Mare. Potrivit ofițerului de presa IPG, Cristina Crudu, oamenii legii au fost alertați de un barbat.

- La data de 19 iulie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii Stațiunii Bușteni au fost sesizați prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca in fața unui magazin din stațiune, a izbucnit un conflict, intre mai multe persoane. In urma sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde…

- Un tanar aflat la volanul uneia dintre mașinile avariate ca urmare a incidentului in care a fost implicat un elicopter miliar, care a aterizat forțat in sensul giratoriu de la Aviatorilor, a povestit experiența prin care a trecut. Și anume ce a observat, dar și cum a reacționat vazand ce se intampla…