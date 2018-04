Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar s a prabusit in Algeria, iar autoritatile se tem ca peste zeci de oameni aflati la bord ar fi murit, relateaza BBC News citat de Digi24.ro. Avionul s a prabusit la scurt timp dupa decolare. Presa algeriana scrie ca 14 ambulante au fost trimise la locul accidentului, iar mai multi raniti…

- Mina Basaran, fiica unui magnat turc, se afla in avionul care s-a prabușit duminica, in Iran, alaturi de 7 prietene și trei membre ale echipajului. Unsprezece persoane au murit in urma evenimentului tragic.

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.