- O tanara palestiniana si fetita ei de 18 luni au fost ucise intr-un raid aerian israelian in noaptea de miercuri spre joi in Fasia Gaza, a anuntat serviciul palestinian de sanatate din acest...

- O femeie in varsta de 69 de ani din Suceava a murit miercuri, dupa ce a fost luata de apele unui parau, trupul sau fiind gasit la aproximativ zece kilometri distanta de zona in care disparuse.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, pompierii au fost solicitati…

- O femeie din Los Angeles a fost despagubita cu o suma record dupa ce instanța a stabilit ca a fost victima discriminarii de varsta. Codie Rael, in varsta de 58 de ani, femeia fusese obligata de șefii ei de la Sybron Dental Specialties si KaVo Kerr Group sa iși dea demisia dupa ce au harțuit-o in mod…

- O fetita in varsta de 12 ani impeuna cu parintii sai au fost gasiti morti de catre pompieri, intr-o garsoniera. Potrivit mediafax.ro, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea familiei care era intoxicata cu gaze. Primele indicii arata ca membrii familiei s-ar fi intoxicat cu monoxid…

- Garsoniera in care se afla familia Buruga, tatal Marius in varsta de 39 de ani, mama Dana Florentina in varsta de 32 de ani și fetița lor Alexandra in varsta de 12 ani este situata pe strada 22 Decembrie din Rovinari. Din primele cercetari cauza morții familiei Buruga este intoxicația cu gaz. Deși…

- Doliu in familia unui campion mondial!(Console si accesorii gaming) Fetița lui cea mica a murit inurma unui incident infiorator.(CITEȘTE ȘI: SAVETA BOGDAN ESTE IN DOLIU! FOSTUL SOȚ AL ARTISTEI S-A STINS DIN VIAȚA) Fetița fostului schior Bobe Miller a cazut in psicina unui vecin, unde avea loc o petrecere.(Cele…

- A salvat o fata de la viol la varsta de 14 ani. Dupa 11 ani a fost ucis in semn de razbunare de cei carora le-a stricat planurile diabolice. Abraham Badru a fost premiat de poliția metropolitana din Londra in 2007, pe cand avea 14 ani, dupa ce a salvat o fetița de la viol intr-un parc…