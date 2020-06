Stiri pe aceeasi tema

- Opt copii s-au inecat la periferia unui oraș din sud-vestul Chinei dupa ce unul dintre ei a cazut in rau, iar ceilalti sapte au sarit sa-l ajute, au informat mass-media de stat, scrie Agerpres, citand DPA.

- Cresterea economica a Chinei va scadea la 1%, cel mai scazut nivel in 30 de ani, estimeaza analistii de la Coface, dupa ce in luna aprilie compania prognoza o rata de crestere de 4% pentru economia chineza in acest an, potrivit news.ro.”Cresterea in China va scadea la 1%, cel mai scazut nivel…

- Atac cu cutitul intr-o scoala din China! Mai mult de 40 de elevi si membri ai personalului unei scoli primare din orasul Wuzhou, din sudul Chinei, au fost raniti. Printre victime se afla și directorul unitații medicale. Faptașul a fost prins și arestat.

- Trump a amenințat sa majoreze taxele importurilor din Hong Kong și sa treaca și la alte masuri menite sa pedepseasca China pentru ceea ce, în opinia sa, ar fi “extrem de îngrijoratoarele“ demersuri ale țarii de a-și spori controlul asupra fostei colonii britanice.Primul pas…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza pandemiei. Surse: ”Are loc o discutie despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters potrivit Agerpres. In cadrul…

- Statul american Missouri a depus plangere impotriva Chinei, acuzand autoritatile de la Beijing ca au ascuns gravitatea epidemiei de coronavirus si astfel au provocat pagube economice si umane "ireparabile", relateaza AFP.

- Rusia a devenit principala sursa a cazurilor de infectare cu coronavirus, potrivit presei chineze. Majoritatea persoanelor infectate sunt cetațeni chinezi care au afaceri in Rusia. Citește și: PANDEMIE CORONAVIURUS: Peste 112.000 de morti in intreaga lume Noul spital construit in doar…