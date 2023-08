TRAGIC! Copila de 7 ani din satul Recea, găsită fără suflare într-o casă părăsită. Poliția a reținut doi suspecți Minora de 7 ani din satul Recea, raionul Rișcani, care a disparut luni, 7 august, fara urma, a fost gasita decedata intr-o casa parasita din localitate. Poliția a reținut doi suspecți. Astfel, potrivit poliței, minora a plecat luni de acasa și a disparut fara urma. Pe parcursul nopții, polițiștii din nordul țarii, impreuna cu colegii de la frontiera, au desfașurat și acțiuni intense de localizare a copilei, folosind toate mijloacele disponibile, inclusiv drone și caini de serviciu, relateaza Radiomoldova . Din nefericire, astazi, minora a fost gasita fara suflare. Polițiștii au reținut doi barbați… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 7 ani din satul Recea, raionul Rișcani a parasit ieri domiciliul, in jurul orei 18:00 și nu s-a mai intors. 16:26 // Poliția anunța ca fetița de la Rișcani a fost gasita decedata, intr-o casa parasita din localitate. "Doi barbați suspectați de omorul copilei au fost reținuți de polițiști.…

- O minora de 7 ani din satul Recea, raionul Rișcani, este cautata de rude și poliție, dupa ce luni, 7 august, a plecat de acasa, in jurul orei 18:00, și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii acesteia. Polițiștii din nordul țarii s-au mobilizat și pe tot parcursul nopții au desfașurat și continua…

- O minora de 7 ani din satul Recea, raionul Rișcani a parasit ieri domiciliul, in jurul orei 18:00, și pina la moment nu se cunoaște locul aflarii acesteia. Polițiștii din nordul țarii s-au mobilizat și pe tot parcursul nopții au desfașurat și continua sa desfașoare și la moment acțiuni intense de localizare…

- Operațiune de cautare cu final tragic, in raionul Falești. Un batran disparut de șase zile a decedat la scurt timp dupa ce a fost gasit. Despre cele intamplate relateaza Poliția de Frontiera, a carei echipe au participat la cautari alaturi de polițiști și voluntari. Astfel, polițiștii de frontiera și…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la dispariția a doi minori, frați, CIOINEAG DAVID IOAN, de 14 ani, respectiv CIOINEAG RADU CONSTANTIN, de 12 ani, care au fost lasați in zona Golești, sa supravegheze animalele, pe un camp, și nu mai…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Pușcalau Constantin, in varsta de 49 de ani, din comuna Lipova. La data de 04 iulie a.c., barbatul a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: – inaltime aproximativ 1,70 m, constituție atletica,…

- Un adolescent de 15 ani a fost ucis si trei persoane au fost ranite in urma unui incident cu arme de foc in plina zi sambata, la Stockholm. La o ora dupa incidente, doi barbati au fost arestati in urma unei urmariri in sudul capitalei Suediei, potrivit politiei. Atac armat soldat cu un mort și […] The…

- Potrivit IPJ Gorj, ieri barbatul s-ar fi prezentat la domiciliul fostei concubine, avand asupra sa un toc și un pistol, iar pe cap ar fi purtat o șapca inscripționata. Totodata, pe 30 aprilie a.c., barbatul s-ar fi prezentat la domiciliul femeii, purtand uniforma, fara ca acesta sa aiba calitatea de…