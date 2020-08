Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN11 Targu Secuiesc – Onești, in localitatea Oituz, județul Covasna, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism și un autotren. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea Oituz, in care au fost implicate 6 persoane, dintre care 4 adulți și 2 copii. Cum s-a […]