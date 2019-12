Tragic accident in Italia. Tanar roman ucis pe trecerea de pietoni Un roman a fost ucis pe trecerea de pietoni intr o localitate din Italia, de o soferita de 75 de ani, scrie observator.tv. Tanarul de 23 de ani a decedat la scurt timp dupa ce a fost spulberat de masina.Tragicul accident s a produs sambata dupa amiaza, in orasul Carate Brianza, oras din nordul Italiei, situat la aproximativ 20 de kilometri de Milano.Romanul D. R. traversa strada pe trecerea de pietoni, cand a fost lovit de o masina condusa de o femeie de 75 de ani.Tanarul a fost proiectat in par ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

