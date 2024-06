Trageri și distrugeri de exploziv real în poligonul de la Micești. Acces restricționat în zonă timp de mai multe zile Trageri și distrugeri de exploziv real in poligonul de la Micești. Acces restricționat in zona timp de mai multe zile Trageri și distrugeri de exploziv real in poligonul de la Micești: accesul va fi restricționat in zona timp de mai multe zile, au anunțat autoritațile. ”In vederea eliminarii posibilitații de producere a accidentelor, va informam ca in perioada 17 – 21.06.2024, se executa trageri și distrugeri cu exploziv material real in poligonul de tragere de […] Citește Trageri și distrugeri de exploziv real in poligonul de la Micești. Acces restricționat in zona timp de mai multe zile in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H Letca Nusfalau, la kilometrul 93 650 de metri, in zona localitatii Jibou, judetul Salaj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, soldat cu ranirea a sase persoane, ce primesc ingrijiri…

- Elevii clujeni sunt invitați sa ia parte la o tabara militara unde vor invața tehnici de supraviețuire, acorda primul ajutor, trag cu arma și iau parte la proiectul „Militar in devenire”. Este vorba de un proiect pilot, organizat de Asociația ,,Mareșal Constantin Prezan”, in parteneriat cu Divizia…

- Ne place Frankie, e carismatic și un pilot senzațional, iar acum ne place și mai tare de el, de cand am auzit ca și-a etalat un echipament sportiv cu un logo nou pe casca in timpul MotoGP 2024, cea mai prestigioasa competiție de motociclete de viteza pe circuit, echivalentul motociclismului pentru Formula…

- Cetațenii sunt informați ca in cursul saptamanii viitoare, respectiv, 13-17 mai 2024, se vor executa distrugeri cu exploziv și trageri cu armament in poligonul de la Micești, iar accesul populației este interzis pe drumurile din zona. In vederea eliminarii posibilitații de producere a accidentelor,…

- 13-17 mai 2024 | Distrugeri de muniție și trageri cu armament in Poligonul de la Micești. Accesul populației pe drumurile din zona, interzis 13-17 mai 2024 | Distrugeri de muniție și trageri cu armament in Poligonul de la Micești. Accesul populației pe drumurile din zona, interzis Cetațenii sunt informați…

- FOTO: Drum național din Apuseni, surpat din cauza ploilor. Traficul este restricționat pe un sens de circulație Drum național surpat in Apuseni. O porțiune de aproximativ 100 de metri din drumul național DN 74A s-a surpat in urma ploilor din ultimele zile, pe raza localitații Carpiniș din comuna Roșia…

- MARȚI: Jandarmii organizeaza ședințe de trageri in poligonul MApN din Micești. Accesul populației in zona, interzis Jandarmii organizeaza ședințe de trageri in poligonul MApN din Micești. Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Avram Iancu” Alba organizeaza marți, 16 aprilie, ședințe de tragere in poligonul…

- 9-12 aprilie: Ședințe de distrugeri cu exploziv și de trageri cu armament, in poligonul Micești. Atenționari pentru locuitori Primaria Alba Iulia anunța ca, in perioada 9-12 aprilie, se executa distrugeri cu exploziv material real și trageri cu armament in poligonul Micești. Cetațenilor le este recomandat…