Trageri de verificare a armamentului la unitatea militară din Bucov Astazi, in incinta unitații militare din comuna Bucov, vor avea loc activitați de verificare a armamentului, prin tragere. Deși nu se va folosi muniție de razboi, iar activitatea respectiva nu reprezinta niciun pericol pentru locuitorii comunei Bucov, reprezentanții autoritații locale au facut acest anunț astfel incat cetațenii comunei sau cei care trec prin zona unitații militare sa nu intre in panica, avand in vedere contextul internațional. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

