Trageri cu rachete şi tiruri de artilerie în Marea Neagră. Acţiuni provocatoare ale Rusiei, la graniţele României "Un detasament de nave al Flotei ruse din Marea Neagra a efectuat un exercitiu special pentru protejarea unor obiective situate in zona economica exclusiva a Rusiei in Marea Neagra", a mentionat Rulev, in contextul unor aplicatii mai ample desfasurate de Flota rusa cu baza in Sevastopol (Crimeea) saptamana aceasta. Aviatia navala si sisteme de aparare antiaeriana ale Flotei ruse din Marea Neagra au efectuat in ultimele zile in Crimeea (anexata in 2014 de Rusia) un exercitiu care a implicat simularea de lovituri aeriene asupra unor tinte terestre si maritime, mentiona joi un comunicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

