Tragerea loto. Report de 3,5 milioane de euro la Joker

Un report ce depaseste peste 3,09 milioane de euro este in joc la Loto 6/49, categoria I, in timp ce la Noroc reportul cumulat este in valoare de peste 1,08 milioane de euro, pentru tragerea de duminica. Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, la Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,08 milioane de lei (peste 3,49 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de aproximativ 47.000 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 112.900 de lei (peste 23.100 de euro). La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare…