Tragerea Loto 6/49 din 8 octombrie 2023. Report de peste 2,61 de milioane de lei la categoria I

Duminica, 8 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 13.600 de caștiguri in valoare totala de peste 831.400 de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 8 octombrie 2023 Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Report in valoare de 526.000 de euro la tragerea Loto 6/49 din 8 octombrie 2023La 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 526.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare…