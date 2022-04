Stiri pe aceeasi tema

- Se cunosc 29 din 32 de echipe calificate la Cupa Mondiala din Qatar, dar tragerea la sorti are loc astazi la Doha Exhibition and Convention Center (DECC), astazi, de la ora 19.00 si va fi transmisa in direct pe TVR 2. Ultimele nou sosite pe lista calficatelor sunt,cum era de asteptat, SUA si Mexic…

- Presedintele rus a somat „tarile neprietenoase", printre care si Romania, sa plateasca gazele naturale in ruble, altfel Moscova va inchide „robinetul" incepand de vineri. Occidentul nu pare dispus sa cedeze santajului. Rusia va opri livrarile de gaze naturale catre cumparatori din state „neprietene"…

- Finlanda a fost desemnata ”cea mai fericita tara din lume” pentru al cincilea an consecutiv, intr-un clasament in care Libanul si Afganistanul ocupa ultimele locuri, a relatat AFP, preluata de Agerpres. Cu un scor de 7,82 din 10, tara nordica cu 5,5 milioane de locuitori se afla inaintea Danemarcei,…

- In acest document, ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 promit sa utilizeze "toate instrumentele disponibile pentru a raspunde la impactul pandemiei" dar avertizeaza ca spatiul de manevra disponibil este posibil sa fie "ingust si inegal"."Vom continua sa monitorizam marile…

- Intr-un interviu acordat Libertatea, Dan Negru vorbește deschis despre recenta plecare de la Antena 1, despre momentul in care și-a anunțat demisia, despre cat de rapid s-a ințeles asupra viitorului salariu cu șefii de la Kanal D, dar și despre ce l-a convins sa plece dupa 22 de ani de la o televiziune…

- Salariul minim în Luxemburg este de aproape șapte ori mai mare decât în ​​Bulgaria, iar Uniunea Europeana ramâne marcata de disparitați foarte puternice, releva ultimele cifre Eurostat publicate vineri, potrivit AFP.Problema salariilor scazute preocupa Bruxelles-ul, care…

- Numarul accidentelor feroviare in Uniunea Europeana a scazut cu 40% intre 2010 si 2020. Țarile membre unde se inregistreaza cel mai mare numar de accidente sunt Germania, Polonia, Franta si Romania, arata datele publicate joi de Eurostat.