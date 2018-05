Stiri pe aceeasi tema

- Karolina Pliskova este nemulțumita de tragerea la sorți de la Madrid Open și se plange ca s-a vazut nevoita sa joace numai cu sportive de top. Pliskova o considera pe Halep „cireașa de pe tort” in aceasta ecuație.

- Echipa Romaniei va intalni Elveția in weekend, la Cluj-Napoca, iar o victorie ar duce-o in grupa de elita, acolo unde s-a calificat cel mai recent in 2015. Tragerea la sorți a ordinii meciurilor din infruntarea Romania - Elveția are loc astazi, de la ora 12:00. ...

- Romania a avut noroc la tragerea la sorți a grupelor de calificare pentru Euro 2020, prima ediție la care vor participa 24 de echipe. "Tricolorii" pot merge iar la turneul final dupa 24 de ani. La Archbishops Palace din Trondheim a avut, in aceasta seara, tragerea la sorți a grupelor din preliminariile…

- Inhumarea celebrului astrofizician britanic, care s-a stins din viata la Cambridge in 14 martie la virsta de 76 de ani va avea loc la catedrala Westminster din Londra. Informatia a fost furnizata de un purtator de cuvant al Westminster Abbey, fara a furniza data inmormantarii. Funeraliile lui Hawking…

- Tragerea la sorți a sferturilor de finala din Europa League are loc astazi, ora 14:00, și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro. Tragerea la sorți a sferturilor de finala ale Europa league are loc astazi la Nyon, Elveția. Cele 8 combatante vor fi extrase din urna de ambasadorul finalei de la Lyon, Erik…

- Tragerea la sorti pentru semifinalele Cupei Romaniei va avea loc miercuri, 14 martie, de la ora 13.00, la Casa Fotbalului, in sala „Nicolae Dobrin”. Pana acum, echipele calificate in faza semifinalelor sunt: Gaz Metan Medias, AFC Hermannstadt si CS U Craiova. A patra semifinalista va fi stabilita…

- Astazi, de la ora 12:00, va avea loc tragerea la sorți pentru play-off-ul pentru Grupa Mondiala la Fed Cup. Romania nu va fi cap de serie și ar putea da peste Belarus, Elveția, Olanda și Belgia. In grupa Romaniei mai sunt Italia, Australia și Slovacia. Daca "tricolorele" se vor impune, vor juca in 2019…