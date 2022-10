Tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2024. Componența urnelor valorice Tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2024 va avea loc duminica, 9 octombrie 2022, de la ora 13:00 (ora Romaniei), la Festhalle Frankfurt, in Germania, țara gazda a turneului final de peste doi ani. In urma tragerii la sorți vor fi create 7 grupe de cate 5 echipe și 3 grupe de cate 6. Urnele valorice au fost realizate in baza ierarhiei Ligii Națiunilor 2022-23. Cele 4 caștigatoare ale grupelor din Liga A in Nations League vor fi intr-o urna speciala și vor fi alocate in grupe de cate 5. Iata componența urnelor valorice: CAȘTIGATOARE LIGA A (NATIONS LEAGUE): Țarile de Jos, Croația, Spania, Italia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

