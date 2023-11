Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins-o pe Elveția pe Arena Naționala, scor 1-0, in fața a 50.000 de suporteri. Echipa naționala a terminat Grupa I pe primul loc și va fi in urna a doua la tragerea la sorți pentru Campionatul European din 2024. Tragerea la sorți a grupelor Euro va avea loc la Hamburg, pe 2 decembrie, de…

- Romania a invins Elveția in ultimul meci din Grupa I pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal din 2024 din Germania. Ocuparea fotoliului de lider al grupei a propulsat naționala Romaniei in urna a doua valorica pentru tragerea la sorți a grupelor.Pe 2 decembrie, incepand cu ora 19:00,…

- ​Italia, Slovenia și Cehia sunt echipele care au obținut calificarea la Campionatul European din 2024. Campioana en-titre a remizat cu Ucraina (0-0), slovenii au invins Kazahstan (2-1), iar Cehia a trecut fara emoții de Moldova (3-0).

- Luni și marți se decid ultimele patru naționale ce obțin direct biletele pentru Campionatul European de anul viitor. In martie, se stabilesc cele trei echipe care caștiga play-off-urile. Peste doua saptamani, sambata, 2 decembrie, se va desfașura la Hamburg tragerea la sorți a grupelor Campionatului…

- Serbia - Bulgaria, meci contand pentru Grupa G din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, duminica, 19 noiembrie, de la ora 16:00, pe Gradski Stadion din Leskovac, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3 si Prima Sport 3.

- Israel – Romania scor 1-2, in preliminariile EURO 2024. Nationala de fotbal a Romaniei a caștigat, sambata seara, meciul decisiv cu Israel pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Tricolorii aveau nevoie de un egal pentru a se califica in grupele EURO 2024. Dupa acest rezultat, naționala…

- Germania va fi gazda Campionatului European care va avea loc intre 14 iunie si 14 iulie 2024. O parte din bilete au fost puse in vanzare in octombrie, dar alte un milion de tichete vor fi disponibile dupa tragerea la sorti programata pe 2 decembrie Romania a reușit in aceasta seara sa se califice pentru…

- Se cunosc toate echipele calificate in grupele UEFA Champions League! Joi seara, de la ora 19:00, vom afla componenta grupelor din UEFA Champions League, dupa ce miercuri seara s-au calificat si ultimele formatii. Sezonul 2023/24 va reprezenta ultimul sezon din UEFA Champions League in actualul format,…