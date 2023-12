Stiri pe aceeasi tema

- Javier Zanetti a fost prezent la Nyon, unde a avut loc tragerea la sorți a optimilor Ligii Campionilor, dar fostul mare fundaș argentinian și-a uitat acreditarea și a intrat in sala doar dupa ce s-a confruntat cu un agent de securitate.

- Pe 18 decembrie a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala ale acestui sezon din Champions League. Finala Ligii Campionilor se va disputa la Londra, pe Wembley Stadium, in data de 1 iunie 2024 Programul complet al optimilor din Champions League UEFA a oficializat programul optimilor de finala…

- Dan Petrescu (55 de ani) a obținut saptamana aceasta calificarea cu Jeonbuk in optimile Ligii Campionilor Asiei. In campionat a terminat pe locul 4. Astfel, sezonul s-a incheiat pentru antrenorul roman, iar in curand se va putea alatura familiei, de sarbatori. Intre timp, soția și fiica lui se relaxeaza…

- Jeonbuk, echipa antrenata de Dan Petrescu (55 de ani), a obținut calificarea in optimile Ligii Campionilor Asiei ca urmare a victoriei de astazi cu Bangkok United, 3-2, in ultima runda din faza grupelor. In epilogul grupelor Ligii Campionilor Asiei, Jeonbuk a primit vizita celor de la Bangkok United,…

- Se stie programul zilei de marti din Liga Campionilor Asiei. Trei meciuri se vor vedea live in AntenaPLAY, incepand cu ora 11:30. Cele trei meciuri care se vor vedea live in platforma noastra conteaza pentru etapa a sasea a grupelor Ligii Campionilor Asiei. Intra AICI pentru a vedea live partidele din…

- Programul de azi al meciurilor din grupele Ligii Campionilor Asiei aduce cinci meciuri transmise in direct in AntenaPLAY. Cosmin Olaroiu sau Karim Benzema, dar si Al Hilal vor lupta pentru suprematia in cea mai mare competitie inter-cluburi din Asia. Cosmin Olaroiu are nevoie de o victorie in Grupa…

- Tragerea la sorti a play-off-ului pentru EURO 2024 va fi joi, de la ora 13:00, in format LIVE VIDEO pe AS.ro. La Nyon se stabilesc ultimele echipe calificate la turneul final din Germania, de anul viitor. Nationala Romaniei si-a asigurat deja calificarea la Campionatul European si va fi repartizata…

- UEFA a anuntat, dupa ultimele meciuri din grupele de calificare la Euro 2024, urnele pentru tragerea la sorti a grupelor turneului de anul viitor. Romania este in urna a doua. Tragerea la sorti va avea loc in data de 2 decembrie, la Hamburg. Urnele sunt urmatoarele: Urna 1…