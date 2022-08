Tragem cu HIMARS la Cincu, pentru ucraineni! Orice tragere cu muniție reala de razboi ne costa! Și inca al naibi de mult, atunci cand vorbim despre cel mai modern tip de armament aflat in dotarea Armatei Romane. Pentru ca, ei bine, HIMARS chiar este la acest moment nu doar singurul tip de armament cu adevarat disponibil, dar chiar ”fala” forțelor de elita […] The post Tragem cu HIMARS la Cincu, pentru ucraineni! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

