- „Nu iaste alta mai frumoasa, și mai de folos, in toata viața omului zabava decat cetitul carților!”, zice Miron Costin. Numai ca, nuanțeaza Arthur Schopenhauer, „cand citim pentru noi gandește un altul; noi doar repetam procesul sau mental”. („Parerga și Paralipomena”. Omisiuni și adaugiri”, București,…

- Vine o varsta la care incepi sa realizezi inventarul „bibliotecii din tine”. Ce-ai citit? Cum ai citit? Ce urme au lasat lecturile?… Cand am inițiat acest inventar m-au lovit din nou vorbele rostite de regretatul Om/ filolog Mihail Andrei, intr-o gara, pe cand eram adolescent: „Spune-mi, te rog, ce…

- Lucrari executate de asocierea UMB Spedition – Tehnostrade SRL, perioada de execuție 30 de luni de la ordinul de incepere – 03.2019. Lungime totala circa 31 km, din care 16,27 km profil de autostrada. Sursa Articolul VIDEO: Centura Bacaului: montarea tablierului pe canalul Bistrița apare prima data…

- Mai sunt doar cateva zile, in baza legislatiei in vigoare, pentru instituirea, din nou, a starii de urgenta, in Romania, ca urmare a cesterii numarului de imbolnaviri cu SARS Cov 2 . Asa spun specialistii. Situatia pare, acum, scapata de sub control, iar guvernantii nu stiu si nu pot decat sa inaspreasca…

- Despre situația spitalului modular de pe baza sportiva „Letea” s-a mai scris. In aceasta unitate s-au investit peste 12 milioane de lei… și atat. Au fost discuții de neconformitate, de reluat licitații, de preluare a spitalului de catre IGSU și probabil ca au mai fost și alte idei. „Ar mai fi o posibilitate…

- Un autoturism a incercat sa intre, astazi, in Pasajul Revoluției, din Bacau, in zona pietonala și s-a blocat pe trepte. La fața locului a sosit și Poliția iar martorii spun ca șoferul ar fi explicat faptul ca a vrut sa scurteze drumul pentru ca se grabea sa ajunga la un magazin care avea oferta la […]…

- Prin Legea 212/2020, lista localitaților aflate in zonele afectate de poluarea remanenta a fost extinsa fiind incluse in randul acestora și municipiile Bacau și Onești. Astfel, potrivit art.65, al.5 (modificat), din Legea 263/2010, și persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in unul din cele doua…

- Iți deschideai brațele și cumva cuprindeai tot ceea ce era in jurul tau. Ma cuprindeai și pe mine, și pe el, și pe ea. Soarele și norii, toate energiile care pluteau in jurul tau. Intre mainile tale mici ajungeau cuvinte și glasuri vesele. Lacrimi și șoapte. Te conectai, precum un fir roșu cu tot ceea…