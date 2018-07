Stiri pe aceeasi tema

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP.

- 81 de persoane au murit in incendiile violente din imprejurimile Mati, un mic sat turistic de coasta situat la aproximativ 30 de kilometri est de Atena, au anuntat autoritatile grece, iar alte 187 de persoane - inclusiv 23 de copii - au fost ranite, relateaza Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marti ca Ambasada Romaniei la Atena a facut, in regim de urgenta, demersuri…

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel putin 15 persoane au murit si alte peste 70 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi dimineata in cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi, a anuntat un responsabil al Ministerului de Interne al Kenyei, scrie agerpres.ro.

- Patru oameni au murit pe loc, iar un al cincilea la spital, in timp ce un copil de opt ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marti in judetul Timis. Potrivit politistilor, accidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti in satul Pustinis, comuna…

- Un incendiu de amploare a facut scrum o locuinta din lemn din orasul ucrainean Dnepr. Trei oameni au murit, iar unul s-a ales cu arsuri grave, dupa ce casa a fost cuprinsa de flacari. Noua pompieri cu doua autospeciale au intervenit la fata locului.