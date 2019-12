Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a subliniat ca cele doua cazuri sunt in atentia ministerului. „Daca timpul ne permite, vom merge zilele acestea si la Pascani. Este regretabil ceea ce s-a intamplat. Ganditi-va ca la presa ajung probleme punctuale. Realitatea este ca, in Romania, avem foarte multe tragedii. In fiecare zi pierdem 1.000 de copii numai pentru faptul ca noi, ca tara, ca sistem, nu reusim sa ne conectam pe directia depistarii malfor (...)