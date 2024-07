Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii, cu varste cuprinse intre 3 si 5 ani, au fost raniti, luni, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe DN 72, in judetul Dambovita. Ambii soferi au 20 de ani”La data de 8 iulie a.c.

- Pompierii militari bihoreni intervin pentru salvarea victimelor unui grav accident rutier, produs intre o autobasculanta incarcata cu nisip si un autoturism, pe DN 19E, in localitatea bihoreana Poclusa de Barcau.La ora 14.28, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor…

- Un om a decedat și alți doi au fost raniți intr-un accident cumplit, produs noaptea trecuta, pe DN 7, pe raza județului Dambovița. Infioratorul accident a avut loc in afara localitații Matasaru, din direcția Titu-Gaești. Nenorocirea a aparut in momentul cand șoferul, un barbat de 54 de ani, din Lungulețu,…

- Un accident violent a avut loc, duminica seara, pe DN 1A, pe raza comunei Cornești. Dupa impactul dintre doua autoturisme, o șoferița și trei pasagere – minore, au fost ranite. Toate cele patru victime au fost transportate de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Mașinile implicate in accident…

- Un barbat din Poiana, in varsta de 35 de ani, s-a urcat beat la volan și a facut accident. Acesta a intrat in coliziune cu autoturismul unui tanar, de 26 de ani, pe drumul județean 711 D, pe raza localitații Poiana. Din fericire, in urma impactului nu au existat victime, cu doar pagube materiale. Cei…

- ​​Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Apahida și Cojocna. „Forțele noastre au gasit la fața locului doua autoturisme, dintre care unul ieșit in afara parții carosabile. Din fericire, nu au…

- Un sofer de 67 de ani care a fost prins conducand cu 139 de kilometri pe ora, nu a oprit la semnalul politistilor, a fugit, a lovit un autoturism si a mers pe contrasens, a fost amendat si i s-a suspendat permisul pentru 300 de zile, informeaza, sambata, IPJ Dambovita. Politistii au inregistrat, vineri,…

- Un adult si un copil au fost raniti pe Drumul National 61, in judetul Dambovita, dupa ce un autoturism a lovit o caruta care circula in acelasi sens de mers. Accidentul a avut loc in localitatea Izvoru din judetul Dambovita. „Din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca un barbat, de…