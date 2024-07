Zilele caniculare aduc și tragedii care ii au in prim-plan pe cei dornici sa se racoreasca la scaldat. Numai duminica, trei buzoieni, doi barbați și fiica minora a unuia dintre ei, și-au pierdut viața, intr-un canal de irigații, respectiv in raul Buzau, in urma unor partide de scaldat. In primul caz, a fost vorba despre … Articolul Tragedii la scaldat. Trei buzoieni s-au inecat duminica apare prima data in Opinia Buzau .