Tragedii în lanț în spitalele din România. Incidentul de la Constanța, al patrulea în ultimul an In plin val 4 al pandemiei, sistemul de sanatate din Romania este la un pas de colaps. Spitalele sunt asaltate de bolnavi, sunt prost dotate și nevoite sa duca mai mult decat pot. Incidentul de la spitalul din Constanța este al patrulea produs in mai puțin de un an. Pe 14 noiembrie 2020 la spitalul […] The post Tragedii in lanț in spitalele din Romania. Incidentul de la Constanța, al patrulea in ultimul an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

