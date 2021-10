Tragedii în lanț în spitale vechi, pe timp de pandemie Dezastrul de la Constanța continua seria neagra cu care se confrunta sistemul medical romanesc in timpul pandemiei. In mai puțin de un an, alte doua mari tragedii care au avut loc la Piatra Neamț și București au indoliat zeci de familii și au pus in pericol viețile pacienților. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Rudele au venit revoltate si se intreaba cum e posibil dupa tragediile de la Piatra Neamt, Suceava si Bucuresti, iata, inca o data, intr-o sectie ATI a unui spital COVID, unde pacientii ar trebui tratati, sa se intample aceste lucruri, sa moara arsi cei care nu aveau practic nicio sansa sa se salveze…

- Tragedia de vineri, de la spitalul din Constanța este ultima dintr-un șir de incidente asemanatoare. Pe lista cu spitale care au loc foc sunt Maternitatea Giulești, Institutul Matei Balș din București și Spitalul Județean din Piatra Neamț. Un incendiu in care au murit cinci bebeluși a avut loc in…

